滝沢秀明社長（44）が代表取締役を務める芸能事務所TOBEの所属タレントが出演するコンサート「to HEROes〜TOBE 3rd Super Live〜」名古屋公演が20〜22日の3日間、バンテリンドームナゴヤで行われた。同所では初開催。エンディングトークで、北山宏光（40）の問いかけにNumber_i神宮寺勇太（29）は「すごく楽しい時間を過ごせて幸せでしたし、これから活動の幅を広げて頑張っていきますので、応援よろしくお願いします」とファンに