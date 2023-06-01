ナ・リーグ西地区でドジャースと並び首位に立ったパドレスが２２日（日本時間２３日）、昨季１０勝を挙げたルーカス・ジオリトと１年契約を結んだと発表した。２０２７年は相互オプションとなる。米メディアによれば段階的に昇級し最大８００万ドル（約１億２８００万円）になる。パドレスの先発陣はＮ・ピベッタ、Ｊ・マスグローブ、Ｇ・キャニングが負傷離脱しており、先発ローテーションに厚みが加わることになる。ジオリト