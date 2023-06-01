NY株式22日（NY時間14:15）（日本時間03:15） ダウ平均49384.01（+234.63+0.48%） ナスダック24599.95（+339.99+1.40%） CME日経平均先物59780（大証終比：-20-0.03%） 欧州株式22日終値 英FT100 10476.46（-21.63-0.21%） 独DAX 24194.90（-75.97-0.31%） 仏CAC40 8156.43（-79.29-0.96%） 米国債利回り 2年債 3.787（+0.008） 10年債 4.291（-0.001） 30年債 4.896