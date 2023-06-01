米大手銀はイラン紛争に伴うエネルギー価格上昇を背景に、為替市場でキャリー取引を最も有力な戦略と位置付けている。「インフレが高く、かつ粘着的な環境に戻っており、商品価格も上昇。通常、高インフレ環境ではキャリーのリターンが良好になる」と述べている。 さらに、今回の特徴はエネルギー価格の差だという。資源輸出国で高金利の国は、インフレリスクに対してより耐性があると指摘。