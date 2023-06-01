[4.22 ラ・リーガ第33節](アノエタ)※27:00開始<出場メンバー>[ソシエダ]先発GK 1 アレックス・レミロDF 3 アイエン・ムニョスDF 6 アリツ・エルストンドDF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァルDF 31 ジョン・マルティンMF 4 ジョン・ゴロチャテギMF 14 久保建英MF 15 パブロ・マリンMF 18 カルロス・ソレールMF 23 ブライス・メンデスFW 9 オーリ・オスカールソン控えGK 13 ウナイ・マレーロDF 2 ジョン・アランブルDF 38 ルケン