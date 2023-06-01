22日、ベルリン・ドイツ交響楽団の首席指揮者兼芸術監督就任を前に記者会見する山田和樹さん＝ベルリン（共同）【ベルリン共同】ドイツのオーケストラ、ベルリン・ドイツ交響楽団の首席指揮者兼芸術監督に9月に就任する山田和樹さん（47）が22日、秋のシーズン開幕に向けてベルリンで記者会見した。「たくさんのことに挑戦し、何かを創造したい」と抱負を語った。山田さんの首席指揮者としての就任コンサートは10月4日、ベルリ