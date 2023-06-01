アメリカのトランプ大統領は自らが要請した結果、イランが女性8人の処刑を中止したなどとして、イラン指導部に感謝を表明しました。トランプ大統領は22日、自らのSNSに「良いニュースだ。イランで今夜予定されていた8人の女性抗議者に対する処刑が中止になったと連絡を受けた」と投稿しました。そのうえで、「イランとその指導者たちがアメリカの大統領である私の要請を尊重し、処刑を中止したことに深く感謝する」と書き込みまし