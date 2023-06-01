（NY時間13:34）（日本時間02:34） ボストン・サイエンティフィック＜BSX＞64.75（+5.23+8.78%） 医療機器のボストン・サイエンティフィック＜BSX＞が上昇。取引開始前に１－３月期決算（第１四半期）を発表し、１株利益、売上高とも予想範囲内となった。ガイダンスでは通期の見通しを下方修正している。 株価は発表直後に時間外で下落していたものの、その後にプラスに転じた。通期見通しの下方修正はすでに