アメリカのトランプ大統領がイランとの停戦の延長を表明するなか、イランの国会議長はアメリカによる海上封鎖などを「停戦違反だ」と改めて非難しました。イランのガリバフ国会議長は22日、自身のSNSに「停戦は海上封鎖や世界経済を人質にとるような行為によって侵害されず、イスラエルの戦争行為がすべての戦線で停止されてこそ意味を持つ」などと投稿しました。アメリカによるイランの港に出入りする船舶の封鎖措置や、イスラエ