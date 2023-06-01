23日午前2時46分ごろ、青森県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、青森県の八戸市、五戸町、青森南部町、それに階上町です。【各地の震度詳細】■震度2□青森県八戸市五戸町青森南部町階上町■震