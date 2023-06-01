NY株式22日（NY時間13:23）（日本時間02:23） ダウ平均49460.58（+311.20+0.63%） ナスダック24607.49（+347.53+1.43%） CME日経平均先物59725（大証終比：-75-0.13%） 欧州株式22日終値 英FT100 10476.46（-21.63-0.21%） 独DAX 24194.90（-75.97-0.31%） 仏CAC40 8156.43（-79.29-0.96%） 米国債利回り 2年債 3.796（+0.017） 10年債 4.295（+0.003） 30年債 4.898