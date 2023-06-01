ドイツの航空大手ルフトハンザは、イラン情勢の悪化でジェット燃料の価格が2倍に高騰しているとして、およそ2万便を運休させる計画を発表しました。ルフトハンザは21日、ドイツ・フランクフルト発のポーランド、ノルウェー行きなど、採算の取れない短距離路線を対象に10月までに合わせて2万便を運休させると発表しました。すでに1日あたり120便が運休していますが、イラン情勢の悪化でジェット燃料の価格が2倍に高騰していて、2万