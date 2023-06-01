ホルムズ海峡で緊張が続くなか、ITF（国際運輸労連）は22日、FNNの取材に応じ、海峡周辺で足止めされている船員の厳しい状況を明らかにしました。ITFによりますと、ホルムズ海峡周辺では、約600隻、2万人の船員が足止めされているということです。これまでに、約1900人の船員から相談が寄せられ、このうち約半数が賃金や契約条件に関する問い合わせ、約2割が帰国を求める内容だったということです。ITFはこれまでに450人の帰国を支