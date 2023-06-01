ユヴェントスは、リヴァプールのブラジル代表GKアリソンを今夏の移籍市場における獲得候補として挙げているようだ。22日、移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。現在33歳のアリソンは2018年7月にローマからリヴァプールに移籍し、加入1年目からリヴァプールの守護神として活躍。2019−20シーズンと昨シーズンのプレミアリーグ優勝や2018−19シーズンのチャンピオンズリーグ優勝など、数多くのタイトル獲得