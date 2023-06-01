ボートレース住之江の「第６０回なにわ賞」が２３日に開幕する。中山将（３４＝三重）が手にした８０号機は初下ろしの前節で花本剛が終盤には戦える足にまで仕上げたエンジン。「悪いところがないのがいいところという感じでした。下がることはなかったです。ただローからの上がり方やターンの立ち上がりはもうちょっと欲しい感じ。いつも通り手前を求めてペラ調整します」と修正の余地はあるものの機のポテンシャルの高さはつ