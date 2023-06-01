NY株式22日（NY時間12:04）（日本時間01:04） ダウ平均49496.34（+346.96+0.71%） ナスダック24573.07（+313.11+1.29%） CME日経平均先物59545（大証終比：-255-0.43%） 欧州株式22日GMT16:04 英FT100 10476.46（-21.63-0.21%） 独DAX 24194.90（-75.97-0.31%） 仏CAC40 8156.43（-79.29-0.96%） 米国債利回り 2年債 3.796（+0.017） 10年債 4.291（-0.001） 30年債 4