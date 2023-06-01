◇ナ・リーグカブス7―4フィリーズ（2026年4月21日シカゴ）カブスの今永は今季最長の7回を投げ3安打1失点で2勝目を挙げた。シュワバーに一発を許し「変化球の制球が良くなかった」と振り返りながらも、打者に狙いを絞らせず「うまく配球できた」と話した。15日に11三振を奪ったフィリーズとの再戦。今回は三振は1つだけで、打たせて取った。「カブスの守備陣は30球団で一番。長打さえ防げば必ずアウトにしてくれる」と