◇インターリーグ ホワイトソックス11―5ダイヤモンドバックス （2026年4月21日フェニックス）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が21日（日本時間22日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で出場し、2回の第2打席で4試合連続本塁打となる右越え9号ソロを放った。4戦連発は日本選手では大谷、鈴木に次ぐ3人目でメジャー1年目では初。年間63発ペースとし、22日（同23日）の同戦で、球団タイ記録の5戦連