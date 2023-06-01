◇ナ・リーグカブス7―4フィリーズ（2026年4月21日シカゴ）カブスの鈴木が、メジャー5年目で最も遅い開幕から出場11試合目、48打席目で今季1号をかっ飛ばした。4―1の7回2死一塁。左腕メイザが投じた低めのボールゾーンのスライダーを豪快に振り抜いて左翼場外へ運び「いい感じでバットが振れた」と振り返った。6回1死一、三塁の好機では見逃し三振に倒れ「悔しかったが、しっかり切り替えて別のプランを持っていけた」