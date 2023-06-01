◇ナ・リーグドジャース1−3ジャイアンツ（2026年4月21日サンフランシスコ）ドジャースの大谷が日本選手最長を更新中の連続試合出塁記録を「53」に伸ばし、球団歴代2位のショーン・グリーンに並んだ。2点を追う7回2死一塁。左腕ミラーと対峙（たいじ）し、3ボール1ストライクからの5球目の外角スライダーのストライク判定に自動投球判定（ABS）チャレンジを要求したが、判定は覆らなかった。それでも、気落ちせず続く6