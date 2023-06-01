◇ナ・リーグドジャース1―3ジャイアンツ （2026年4月21日サンフランシスコ）ドジャースの山本は7回6安打3失点の力投も2敗目を喫した。初回に4安打で3失点し「最少失点で抑えられていたら、もっと接戦になって試合の流れも変わっていた」と悔やんだ。一方、2回以降は立ち直り、開幕から5試合連続でのクオリティースタート（6回以上、自責点3以下）を記録した。ロバーツ監督は「あれが彼がエースである理由だ」と称えた