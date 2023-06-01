日経平均株価が最高値を更新。6万円を目前にしています。22日の日経平均株価は236円高の5万9585円で、1週間ぶりに最高値を更新しました。トランプ大統領がイランとの停戦を延長すると表明したことで、中東情勢への警戒感がいったん和らぎました。市場はすでに戦闘終結後を見据えていて、AIや半導体関連などに買い注文が集まりました。