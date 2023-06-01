アメリカとイランの再協議の仲介を目指すパキスタンの元閣僚がNNNのインタビューに答え、ホルムズ海峡の開放を双方に働きかけていたと明かしました。パキスタンの現政権に近い元情報相のムシャヒド・フセイン氏はNNNの取材に応じ、パキスタンがアメリカとイランの再協議実現に向けて、双方にホルムズ海峡の開放を働きかけていたことを明らかにしました。パキスタン元情報相ムシャヒド・フセイン氏「パキスタンはイランにホルムズ