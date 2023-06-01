トランプ大統領は期限を決めない停戦の延長を発表しました。アメリカ側としてはイラン側の出方をうかがうための延長なのでしょうか。日本テレビ報道局・小栗泉特別解説委員が解説します。◇確かに、イラン国内で、「強硬派」の革命防衛隊と、アメリカとの協議に前向きなアラグチ外相ら「穏健派」との間に意見の相違があり、イランの最高指導者モジタバ師が決断しきれていないという状況もあるようです。ただ、アメリカ政治に