◇セ・リーグ阪神6―7DeNA（2026年4月22日横浜）阪神・佐藤輝が1点を追う9回2死一、三塁で敵地の虎党の熱い声援を背に打席に臨んだが、山崎の143キロスプリットに二ゴロに倒れ、無念の表情を見せた。2回の第1打席で中前に放ったライナーが二塁ベース後方にシフトした遊撃・京田の正面に飛んだのが不運の始まり。“5タコ”は今季初めてで、打率・378と再び4割を切った。「また明日頑張ります」とスイッチを切り替え、連