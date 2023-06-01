◇セ・リーグ阪神6―7DeNA（2026年4月22日横浜）阪神・高寺が起用に応え、結果を残した。1点を追う7回先頭で代打出場し、ルイーズの高め直球を捉えて左中間へ二塁打。「しっかり打てたと思う。出た打席は全部打ちたいと思っている」。好機をつくり、1死三塁から近本の三ゴロの間に生還を果たした。求められた役割を忠実に果たし、「チームが勝てるようにやっていくだけ」と前を向いた。