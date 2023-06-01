◇セ・リーグ阪神6―7DeNA（2026年4月22日横浜）23日のDeNA戦に阪神・高橋が先発する。横浜スタジアムでの登板は20年11月1日以来6年ぶりとなる。22日の試合前練習では入念にマウンドを確認し「高くて、傾斜も強いという印象。（21日に）投げた人の意見も聞きながら立ってみました」とうなずいた。ここまで3戦2完封と好調を維持しており、「アウト1個ずつ、1イニングずつ取ることを考えたい」と目の前の打者に集中する