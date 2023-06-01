◇セ・リーグ阪神6―7DeNA（2026年4月22日横浜）阪神・前川は絶好のチャンスを、ものにすることはできなかった。「悔しいです」と唇をかみしめたのは6―6の8回2死満塁だ。代打出場し、レイノルズの直球を逆方向へとはじき返したが、遊撃手・京田のダイビングキャッチに阻まれた。7日に1軍昇格を果たし、ここまで打率3割台をキープ。左翼の定位置奪回へ、次こそ、結果でアピールする。