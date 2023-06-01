◇セ・リーグ阪神6―7DeNA（2026年4月22日横浜）悪夢の初回だった。阪神の先発・茨木が、いきなり打者9人攻撃を許し4失点。9日ヤクルト戦でのプロ初先発初勝利の勢いを、横浜に持ち込むことはできなかった。「甘いところに集まってしまった。テンポも悪かったですし高かった。全部含めて反省です」初回に先頭・三森に、自信を持つチェンジアップを左翼線二塁打され、修正が利かなくなった。4回2/3を5失点。大山のこれ以