◇セ・リーグ阪神6―7DeNA（2026年4月22日横浜）阪神・大山が2回にソロ、3回にも満塁弾を放ち、初回の4失点を一時は逆転した。1本目は114キロのカーブを左翼席へ。初球145キロ真っすぐをファウルにした後の2球目を、下半身でグッとためて、遅い変化球を引っ張り込んだ。状態が良くないと、あの球速差には対応できない。2本目は初球147キロの外角直球を今度は右翼スタンドへ。コースは決して甘くなかったが、センター方向