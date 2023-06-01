◇セ・リーグ阪神6―7DeNA（2026年4月22日横浜）【阪神・藤川監督語録】▼初回が痛恨まあ、そこはバッテリーでしょうね。もっともっと選手自身がゲームを研究するとか。どの選手もそうですけど、学び直して、切り替えて、次のゲームに向かうところで、日々強くなっていくでしょうから。ギリギリなタイトなゲームを負けたけど、それを力に変えるきっかけにしなければいけないですね。▼2戦目にもかかわらず投手陣がマ