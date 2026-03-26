2026年5月8日(金)よりHIBIKAから母の日限定ケーキが登場♡阪急うめだ本店、日本橋髙島屋店にて販売される特別なスイーツは、大切なお母さんへ“ありがとう”の気持ちを届けるのにぴったり。見た目も味わいも華やかな、春らしいご褒美ケーキに注目です♪ 花束をイメージした華やかケーキ 母の日にぴったりな「春の花束-ライチ・ショコラブラン-」は、花束をイメージしたロマ