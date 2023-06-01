◇セ・リーグ阪神6―7DeNA（2026年4月22日横浜）阪神・大山悠輔内野手（31）が、22日のDeNA戦（横浜）でセ・リーグ一番乗りの満塁本塁打を記録した。4点を先制された直後の2回に8試合ぶりの左越え2号ソロを放つと、3回2死満塁では一時逆転となるグランドスラムを右翼席へ運んだ。チームは6―7で敗れ、今季2度目の連敗、2度目のカード負け越しを喫したが、白鴎大時代に関東地区大学野球選手権の舞台として親しんだ思い出の