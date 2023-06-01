◇セ・リーグ阪神6―7DeNA（2026年4月22日横浜）一度は試練を脱出したものの、阪神・石黒は6回につかまった。先発・茨木の後を受け、5―5の5回2死満塁から2番手として登板。代打ビシエドを変化球で空振り三振に斬り、ピンチを切り抜けた。だが、回またぎで登板した6回に1死一、三塁とされ、代打・宮崎に犠飛を浴びた。「（6回は）悔いの残るピッチングになった。同じような内容が続いている。投げミスがないように、も