AFP通信などによりますと、EU＝ヨーロッパ連合は22日、ハンガリーが反対していた、ウクライナへの16兆円規模の融資について、承認に向けた手続きを始めました。AFP通信などによりますと、EUは22日、ウクライナへの900億ユーロ、日本円でおよそ16兆8000億円の融資について、加盟国による承認に向けた手続きを開始しました。この融資をめぐっては、これまでロシア寄りの姿勢を見せるハンガリーのオルバン首相が反対。オルバン首相は