岩手県大槌町で発生した山林火災で、総務庁消防庁は、建物被害が7棟に及んでいると発表しました。総務省消防庁によりますと、岩手県大槌町の小鎚できのう（22日）午後2時前に、東におよそ10キロ離れた吉里吉里では午後4時半前に、それぞれ火事が起きました。午後4時42分現在の焼失面積は、小槌でおよそ9ヘクタール、吉里吉里でおよそ0.5ヘクタールで、小槌では住宅1棟を含む建物7棟焼けましたが、いずれの場所でもけが人はいないと