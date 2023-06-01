きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってドル買いがやや優勢となっており、ユーロドルは１．１７ドル台前半に値を落としている。一方、ユーロ円はロンドン時間に１８７．３５円近辺まで上昇していたが、１８６円台に伸び悩む展開。 ユーロは対ドルで過去１カ月間、Ｇ１０通貨の中で２番目に良好なパフォーマンスを示しており、中東紛争によるエネルギーショックが欧州経済を圧迫し、ユーロ