プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ネギトロ長芋丼」 「ゴボウの甘煮」 「キャベツと豆腐の卵白とじ」 の全3品。 大人も子どもも大好きなネギトロ丼に長芋で食感とボリュームをアップ。ご飯が進む2品の副菜でバランスよく。【主食】ネギトロ長芋丼 マグロの骨の回りを「こそげとる＝ねぎとる」がネギトロの名の由来。卵黄や長芋とよく混ぜていただきましょう。 ©Eレシピ 調理