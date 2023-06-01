ニューカッスルのイングランド代表FWアンソニー・ゴードンが、25日のアーセナル戦を欠場する可能性があるという。またイングランド代表DFティノ・リヴラメントは今季中の復帰を目指すようだ。22日、イギリス紙『デイリー・メール』が伝えている。ニューカッスルは18日に行われたプレミアリーグ第33節でボーンマスと対戦し、1−2で敗戦した。ニューカッスルは同試合でゴードンを欠いたほか、先発出場したリヴラメントが負傷交代