DAZNは22日、公式XにてFIFAワールドカップ2026のDAZNアンセムをORANGE RANGEが担当すると発表した。「ド派手にいこう！」がテーマのアンセムはORANGE RANGEの書き下ろした新曲で全104試合のライブ配信で流れる予定だ。同アーティストは2006年のワールドカップ・ドイツ大会で『チャンピオーネ』がNHKでテーマソングに採用されており、実に20年ぶりの担当に。DAZN公式サイトではメンバーのHIROKI氏が「“世界最大の祭典”であるワー