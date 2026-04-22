若くして将来を嘱望されたアタッカーが再起を期す。10歳でスペインのマジョルカのアカデミーと契約して欧州の門戸を開いたメキシコ出まれのFWルカ・ロメロだ。契約から5年後の2020年にわずか15歳でラ・リーガデビューを飾った超新星は、実に81年ぶりとなるリーガ最年少出場記録を塗り替える。左利きの右ウインガーという特性を併せ持ち、当時所属していた久保建英とともに“ニュー・メッシ”と並べられるなど高い期待を寄せられて