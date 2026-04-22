序盤、中盤は不安定な戦いが続いていたマンチェスター・シティだが、今季も終盤戦に突入すると、いつもの安定感を見せ始めている。現在公式戦4連勝中、相手はBIG6のアーセナル、チェルシー、リヴァプールだったがすべての試合で勝利を収めている。その中でも特に素晴らしい活躍を披露しているのがニコ・オライリーだ。シティのアカデミー出身の21歳で、トップチームデビューは2年前の2024年。本職はMFだが、ペップお得意のコンバー