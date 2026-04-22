ポルトガル代表ベルナルド・シウバの今季限りでの退団を発表したマンチェスター・シティ。2017年からシティに在籍する古参で、これまで数多くのタイトルをチームにもたらしてきた。直近のアーセナル戦でも先発しており、勝ち点3の獲得に大きく貢献した。移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、シウバに続きイングランド代表ジョン・ストーンズにも退団の可能性があるようだ。契約は今季までとな