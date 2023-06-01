22日午後、岩手県大槌町で発生した山林火災は、現在も燃え続けていて、およそ2000人に避難指示が出されています。最初の山火事が発生したのは、今からおよそ9時間前。その勢いは、時間とともに増しています。記者「さきほどから強い風が吹き続いていて、ときおりオレンジ色の火柱、そして黒い煙が上がっているのも確認できます」火の手があがったのは、22日昼すぎ。記者「山からは白煙が上がっています。近くの住宅にも火が燃え移