警視庁上野警察署に新たなマスコットキャラクターが加わりました。東京・台東区にある上野警察署で22日に行われたのは、初めて誕生した地域課のマスコット「うえの助」と「はるみ先輩」のお披露目式典です。これまでにもパンダにちなんだキャラクターがいましたが、今回新たにメンバーに加わった2体は、上野公園にある西郷隆盛の銅像が連れている犬に由来しています。特撮映画のゴジラやサンリオピューロランド、ユニバーサル・ス