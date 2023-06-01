２１日、黒竜江省双鴨山市の夜空に輝く月。（ハルビン＝新華社配信／韓陽）【新華社ハルビン4月22日】今年最大の三日月が21日、中国の夜空に現れた。月が地球に近い「近地点」付近を通過するタイミングと三日月が重なり、見かけの大きさが通常よりも大きくなった。２１日、黒竜江省ハルビン市の夜空に輝く月。（ハルビン＝新華社配信／張樹）２１日、黒竜江省同江市の夜空に輝く月。（ハルビン＝新華社配信／劉万平）２１日、黒