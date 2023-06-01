【新華社貴陽4月22日】中国貴州省黔西南（けんせいなん）プイ族ミャオ族自治州冊亨（さつこう）県冗渡鎮の陂鼐古寨では17、18両日、全国各地から千人を超えるプイ族の人々が集まり、プイ族の伝統行事「三月三」（旧暦3月3日）」を祝った。現地ではこれに合わせ、無形文化遺産の実演や山歌（民謡の一種）のコンテスト、伝統的な文化・スポーツ大会など多彩な催しが行われ、プイ族文化の独特な魅力を体験しようと各地から