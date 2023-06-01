【新華社東京4月22日】在日中国大使館は22日、岩手県三陸沖で20日に起きた地震を受け、日本への渡航を当面自粛するよう注意喚起した。日本にいる中国人、特に最近の訪日者に対しては、地震への備えを強めるよう呼びかけた。