暑さや皮脂でゆらぎやすい夏の肌に、ひんやり心地よいケアを取り入れてみませんか？レーザー美容発想のスキンケアブランド「DERMA LASER」から、冷感処方のシートマスクが数量限定で登場。高濃度ビタミンCとメントールを組み合わせた新感覚のマスクは、毛穴ケアと爽快感を同時に叶えてくれる優秀アイテムです♡毎日のスキンケアに取り入れて、夏でも快適な美肌を目指しましょう。 冷感×ビタミンC