ソフトバンクは２２日の西武戦（ベルーナ）に１―３で逆転負けで３連敗となった。先発の大関友久投手（２８）は７回３失点と粘りの投球も今季２敗目を喫した。大関は序盤に失点を喫しながらも試合を通して粘りの投球を披露。「ストレートが良かったのでどんどん押していこうと切り替えた」と、中盤以降は走者を背負いながら追加点を与えなかった。７回を投げて７安打３失点。クオリティースタート（６回以上自責点３以内）を達